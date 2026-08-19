Irak pide a Irán un "estatus especial" para la exportación de crudo en estrecho de Ormuz

Al Halbousi instó a que Irak "goce de un estatus especial en lo que respecta a la exportación de petróleo a través del estrecho de Ormuz, a fin de salvaguardar sus intereses económicos", de acuerdo con un comunicado de la oficina del Parlamento, ya que Irak es "uno de los países más afectados por las circunstancias y los acontecimientos en la región".

En el comunicado no se explica qué tipo de acuerdo quiere Bagdad ni si Teherán ha accedido a considerar la propuesta.

Qalibaf, por su parte, subrayó la importancia de activar "los comités de amistad entre ambos parlamentos, fortalecer los marcos de cooperación y la coordinación parlamentaria conjunta, así como dar seguimiento a la implementación de los acuerdos firmados entre los dos países, contribuyendo al desarrollo de las relaciones bilaterales y al servicio de los intereses mutuos".

Para evitar Ormuz, el gabinete iraquí ha aprobado mecanismos para exportar crudo iraquí a través de empresas internacionales y locales especializadas y mediante múltiples canales de exportación, según informó el Gobierno el pasado martes. Los contratos bajo este nuevo mecanismo tendrán una duración de tres meses a partir del 1 de septiembre.

Esta decisión se produce en un momento en el que Irak trabaja para reducir su dependencia de las rutas marítimas del golfo Pérsico tras las interrupciones en el tráfico por Ormuz desde el inicio de la guerra en Irán lanzada por Estados Unidos e Israel.

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La mayor parte de las exportaciones de crudo iraquíes se realizan desde terminales en el sur del Golfo, lo que deja al país expuesto a las interrupciones en esta vía marítima.

Irak es el segundo mayor productor de petróleo de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y depende en gran medida de las exportaciones de crudo para los ingresos del Gobierno.

Además, Irak adeuda a Irán entre 10.000 y 11.000 millones de dólares por importaciones de gas natural y electricidad, pero las sanciones estadounidenses impiden que Bagdad pague directamente a Teherán, lo que provoca que los fondos queden atrapados en cuentas iraquíes.