Israel concluye que no hay delito penal en ataque que mató a 7 trabajadores de WCK en Gaza

En un informe difundido este miércoles por el Ejército israelí, que incluye las conclusiones de investigaciones militares sobre cinco ataques en la Franja de Gaza conocidos internacionalmente, se explica que la Fiscalía Militar determinó que las decisiones ese día de los comandantes respecto al convoy de WCK "no suscitaron sospechas razonables de conducta delictiva".

Según el Ejército, las tropas atacaron el convoy porque creyeron, erróneamente, que dentro había "operativos militares de Hamás", al confundir con miembros de este grupo islamista a personas desarmadas que habían subido a los vehículos.

Las fuerzas armadas israelíes afirman que intentaron contactar durante media hora con representantes de WCK para verificar su impresión de que dentro del convoy había personas que no eran miembros de la ONG, unos intentos que resultaron "infructuosos".

Tras el ataque, se abrió una investigación militar que resultó en la destitución de dos oficiales y la amonestación de otros tres, y luego se mandó el caso a la Fiscalía Militar.

Dicha fiscalía concluyó que, a pesar de "las graves deficiencias en el proceso que condujo a la evaluación de que operativos de Hamás viajaban en los vehículos", no había lugar a abrir una investigación penal contra los militares.

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"No existe sospecha razonable de conducta delictiva que justifique la apertura de una investigación penal o la adopción de medidas adicionales contra cualquiera de los involucrados en el incidente, más allá de las descritas anteriormente", dice el Ejército.

El ataque contra el convoy humanitario de la ONG estadounidense se cobró la vida de siete de sus empleados: el palestino Saifeddin Ayad Abutaha, la australiana Lalzawmi Frankcom, el polaco Damian Soból, el canadiense-estadounidense Jacob Flickinger y los británicos John Chapman, James Henderson y James Kirby.

Aunque iba perfectamente identificado, el convoy de WCK recibió el impacto de tres misiles disparados por un dron.

Poco después del ataque, el Ejército israelí reconoció su error al disparar al convoy y la organización del chef español, que aún tiene presencia en Gaza y sirve allí cientos de miles de comidas diarias, indicó entonces que las fuerzas armadas israelíes "no pueden investigar de manera creíble su propio fracaso" en la Franja gazatí.