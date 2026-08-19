Israel reanuda vuelos directos entre Tel Aviv y Marrakech tras tres años de suspensión

La reanudación de la ruta directa entre Tel Aviv y Marrakech, prevista hoy a las 13.10 (10.10 GMT) según el Aeropuerto Internacional de Ben Gurion, fue anunciada por Arkia el pasado mes.

"Supone una noticia importante para los viajeros israelíes que deseen regresar a Marruecos", afirmó la compañía aérea en un comunicado. Según esta empresa, los vuelos directos a Marrakech se llevarán a cabo dos veces por semana con aviones Airbus A320.

En torno a 700.000 ciudadanos israelíes tienen orígenes en Marruecos, que en su momento albergó una numerosa comunidad judía.

Los vuelos directos y regulares entre ambos países comenzaron en julio de 2021, ocho meses después de que Israel y Marruecos restablecieran vínculos diplomáticos como parte de los acuerdos de normalización con países árabes promovidos por la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, que a cambio reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

La ruta aérea se mantuvo interrumpida desde 2023, cuando Israel comenzó su ofensiva contra la Franja de Gaza en respuesta al ataque masivo liderado por Hamás que acabó con la vida de unas 1.200 personas en su territorio. Los ataques israelíes al enclave palestino han matado a su vez a 73.400 personas desde entonces, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad gazatí.

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Marruecos fue el cuarto país árabe en establecer lazos con Israel, después de que lo hicieran Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Sudán como parte de los Acuerdos de Abraham, como se denominó esta iniciativa diplomática.