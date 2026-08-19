La balanza por cuenta corriente de la eurozona sube el superávit en junio un 12,9 %

El Banco Central Europeo (BCE) informó este miércoles de que en términos acumulados de doce meses, el superávit de la balanza por cuenta corriente fue de 276.000 millones de euros (1,7 % del PIB de la zona del euro) en junio de 2026, lo que representa una caída con respecto a los 305.000 millones de euros (2 % del PIB) contabilizados un año antes.

Esta caída se explica por la reducción del superávit en bienes y el aumento del déficit en rentas secundarias.

La balanza por cuenta corriente registró en junio superávit en las balanzas de bienes de 18.000 millones de euros (24.000 millones de euros un año antes), en la renta primaria de 17.000 millones de euros (8.000 millones de euros) y en servicios de 16.000 millones de euros (14.000 millones de euros un año antes).

La renta secundaria tuvo en junio un déficit de 16.000 millones de euros (déficit de 15.000 millones de euros un año antes).

En la cuenta financiera, los residentes en la zona del euro realizaron en junio adquisiciones netas de valores de inversión de cartera de fuera de la zona por 820.000 millones de euros (862.000 millones de euros un año antes).

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Las adquisiciones netas de valores de inversión de cartera de la zona del euro efectuadas por no residentes se cifraron en 1,123 billones de euros (803.000 millones de euros un año antes) en términos acumulados de doce meses hasta junio de 2026.