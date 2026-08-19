La Bolsa de México gana 0,1 % y rompe una racha de cuatro sesiones a la baja

"El mercado de capitales cerró la sesión con un desempeño mixto entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

Agregó que en Estados Unidos, el Dow Jones registró un avance de 0,22 %, tras dos sesiones de caídas; mientras que el Nasdaq Composite mostró un avance de 0,16 %, luego de tres sesiones de pérdidas y finalmente, el S&P 500 perdió 0,21 %.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia de 0,10 %, tras cuatro sesiones consecutivas de caídas".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Inbursa (3,37 %), FEMSA (2,77 %), Industrias Peñoles (2,64 %) y Grupo México (1,43 %).

En la jornada el peso mexicano se apreció un 0,76 % frente al dólar, al cotizar en 16,94 unidades por billete verde, luego de apuntarse 17,07 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 130,1 millones de títulos por un importe de 14.686 millones de pesos (unos 866,2 millones de dólares).

De las 743 firmas que cotizaron en la jornada, 334 terminaron con sus precios al alza, 378 tuvieron pérdidas y 31 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del Grupo Financiero Inbursa (GFINBUR), con el 3,37 %; la compañía de bebidas no alcohólicas Coca Cola Femsa (KOF UBL), con el 2,77 %, y la compañía minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 2,64 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -6,32 %; de la cervecera Anheuser-Busch Inbev (ANB), con el -4,70 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -4,13 %.