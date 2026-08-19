La Liga Árabe condena como "nuevo crimen" el ataque israelí a aeropuerto militar en Siria

El secretario general del organismo panárabe que engloba 22 países, Nabil Fahmy, dijo en un comunicado que el ataque israelí de ayer martes contra el aeropuerto militar de Abu al Duhur, en la provincia de Idlib, es "una flagrante violación de la soberanía siria y del derecho internacional".

Fahmy tildó estos ataques israelíes de "provocadores, injustificados y totalmente inaceptables", acusando a Israel de buscar "sembrar el caos y expandir los escenarios de conflicto y confrontación -tanto en Siria como en el Líbano- para servir a los intereses internos" de su primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Aseguró que el mandatario israelí "se esfuerza por obtener réditos políticos y electorales a expensas de la seguridad y la estabilidad" en Oriente Medio.

Asimismo, el secretario general hizo un llamamiento a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU para que "cumplan con sus responsabilidades, obligando a Israel a cesar estos flagrantes ataques y ponerles fin, previniendo así un mayor caos y violencia en la región".

El Gobierno israelí confirmó este martes haber atacado el aeropuerto alegando que Damasco "estuvo a punto de romper" el acuerdo "de 'statu quo' en materia de seguridad" entre ambos países, "al permitir que tropas turcas se desplazaran" a la base, situada en las afueras de Idlib.

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Turquía, por su parte, rechazó la madrugada de este miércoles los señalamientos de Israel.

Mientras, Damasco responsabilizó de esta escalada al país hebreo, subrayando que el Estado sirio "está comprometido con la moderación y trabaja para consolidar la estabilidad y evitar una escalada".