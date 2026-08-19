La ONU urge a Israel a cesar su ofensiva sobre Siria tras ataque a un aeropuerto militar

"Se trata de otra violación muy preocupante de la integridad territorial y el espacio aéreo de Siria. Estos ataques aéreos deben cesar, y obviamente nos oponemos a ellos", afirmó en rueda de prensa el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric.

El Gobierno israelí confirmó haber atacado un aeropuerto militar en el noroeste de Siria este martes, alegando que Damasco "estuvo a punto de romper" el acuerdo "de 'statu quo' en materia de seguridad" entre ambos países, "al permitir que tropas turcas se desplazaran" a la base, situada en las afueras de Idlib.

Israel, que sostiene que "avisó repetidamente a Siria de que este desplazamiento (de tropas) pondría en riesgo la seguridad" del país, atacó de madrugada con aviones de guerra la pista del aeropuerto. La ofensiva causó daños materiales, si bien no se han reportado víctimas, informó la televisión estatal siria.

Turquía, por su parte, rechazó la madrugada de este miércoles los señalamientos de Israel.

Damasco responsabilizó de esta escalada al país hebreo e hizo un llamamiento a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU para que condenen "claramente esta agresión y adopten una postura firme contra las reiteradas violaciones israelíes de la soberanía siria".

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El Gobierno sirio expresó que la continuidad de los ataques de Israel desde el 8 de diciembre de 2024, cuando fue derrocado el presidente Bachar al Asad, hasta hoy "revela una vez más los intentos de la ocupación israelí de socavar estos esfuerzos y arrastrar a la región hacia una mayor tensión e inestabilidad".

Por otro lado, subrayó que el Estado sirio "está comprometido con la moderación y trabaja para consolidar la estabilidad y evitar una escalada".

El país mediterráneo ha sido de los menos golpeados de Oriente Medio por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán el 28 de febrero, aunque sí se ha visto afectado económicamente.

Bajo la presidencia de Ahmed al Sharaa, Siria evita la participación directa en los combates, al tiempo que mantiene actividad diplomática y de seguridad que han permitido a Damasco aprovechar la crisis regional para consolidar su nueva posición en la región tras la caída de Al Asad.