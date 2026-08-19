La película 'Ghost Song', de Fatih Akin, inaugurará la Sección Oficial en San Sebastián

El filme se proyectará el 18 de septiembre en el Auditorio Kursaal de esta ciudad del norte de España tras la ceremonia de inauguración, informó este miércoles el festival en un comunicado.

El reparto de 'Ghost Song' esta encabezado por Mariam Dawoud y Eren M. Güvercin, que interpretan a Farasha y Faris, dos jóvenes que se conocen en una fiesta de graduación y se enamoran a primera vista. Cuando esa misma noche ella muere repentinamente, comienza una extraordinaria historia de amor entre dos mundos, pues Farasha encuentra la manera de encontrarse con Faris en sus sueños.

Fatih Akin alcanzó gran repercusión mundial con 'Contra la pared', con la que ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín en 2004, y posteriormente obtuvo el Premio al mejor guion en el Festival de Cannes por 'Al otro lado' (2007) y el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia por 'Soul Kitchen' (2009).

Además de contar con una trayectoria como director, guionista, productor y actor, Akin ha firmado títulos como 'El padre' (2014), estrenado a competición en el Festival de Venecia, y 'En la sombra' (2017), que distinguió a Diane Kruger como mejor actriz en Cannes y consiguió el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera.

'El monstruo de St. Pauli', (2019), estrenado en Berlín; 'Oro puro' (2022), que superó el millón de espectadores en Alemania, o 'La isla de Amrum' (2025), que también fue presentado en el festival de Cannes, son otros de los trabajos de Akin.

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El realizador alemán completa así la lista de los 17 largometrajes que competirán por la Concha de Oro y el resto de premios del palmarés oficial de la 74 edición del Festival de San Sebastián.

La Sección Oficial a concurso la integran los nuevos trabajos de Fatih Akin, Roberto Bueso, Fred Cavayé, Jesse Eisenberg, Nicole Garcia, Mikel Gurrea, Amanda Kernell, Pablo Larraín, Mike Leigh, Gabriel Martins, Hans Petter Moland, Benjamín Naishtat, Javier Ruiz Caldera y Yeşim Ustaoğlu, además de las óperas primas de Ah Biao, Maha Harada y Tony Vahl.