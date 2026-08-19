La RD del Congo supera la barrera de los 5.000 casos de ébola confirmados

Según el último boletín publicado por el Ministerio congoleño de Salud Pública, con datos recopilados hasta el 17 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 47,4 %.

Además, 782 pacientes están en "aislamiento u hospitalizados" y 1.091 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 84,1 %.

El brote se convirtió este lunes en el segundo peor de ébola de la historia, al superar al que golpeó también al este de la RDC entre 2018 y 2020 -que causó 2.299 muertes y 3.481 casos-, si bien queda todavía lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

Sin embargo, la epidemia actual, que superó la barrera de los 5.000 casos menos de dos semanas después de rebasar los 4.000 contagios, es también la de crecimiento más rápido desde su declaración respecto a cualquier brote anterior

En este sentido, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó la pasada semana que tiene potencial para alcanzar las cifras de la epidemia de África occidental.

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La OMS mantuvo este martes la emergencia de salud pública internacional sobre el brote, tras analizar los tres meses de respuesta desde su declaración.

Según la organización, el virus comenzó a circular en el este congoleño en febrero, aunque una investigación publicada en la revista Science a finales de julio situó las primeras infecciones incluso antes, al menos en enero.

La transmisión golpea ahora a seis provincias congoleñas: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uélé (este) y Tshopo (centro-norte), así como Bas-Uélé (norte), donde las autoridades confirmaron la pasada semana la primera muerte.

Tras declararse en Ituri la epidemia -la decimoséptima que golpea a la RDC-, el virus se propagó a la vecina Uganda, país que se declaró "libre de ébola" el 28 de julio después de registrar veinte contagios confirmados, incluidos quince casos considerados importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.