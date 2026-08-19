Las incautaciones de cocaína en España cayeron un 37 % en 2025, según el Gobierno

Así se recoge en la estadística anual de drogas 2025 publicada este miércoles por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), del Ministerio del Interior, que revela que las Fuerzas de Seguridad españolas decomisaron el pasado año un total de 370 toneladas de cocaína, hachís, marihuana y heroína, siendo el hachís la droga más incautada (con 257 toneladas).

Además, en España se incautaron 875.000 plantas de cannabis, 658.000 pastillas de éxtasis, 679 kilos de cristal y cantidades menores de otras drogas detectadas en el mercado clandestino como fármacos, anabolizantes o derivados del hachís.

El informe del CITCO argumenta que la caída del 37 % en las incautaciones de cocaína se debe a que la presión policial ha golpeado con fuerza a las redes de narcotráfico a gran escala, especialmente en las rutas marítimas desde el Atlántico.

Así, según señala, se han llevado a cabo importantes operaciones sobre buques mercantes, lanchas rápidas y contenedores en los puertos españoles.

A pesar del aumento del 29 % en las incautaciones de hachís respecto a 2024, las 257 toneladas aprehendidas están lejos de los registros de 2023 (357 toneladas), 2022 (318 toneladas) o 2021 (672 toneladas).

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Del mismo modo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen abiertas líneas de investigación frente a la aparición de nuevas tendencias en el mercado clandestino.

El informe revela un aumento en las incautaciones de óxido nitroso (el conocido como "gas de la risa"), tusi (la llamada "cocaína rosa", que es un combo de drogas que suele llevar MDMA, cocaína o incluso heroína), ketamina o ciertos opioides, aunque el volumen de decomisos sigue siendo bajo en términos globales.

No obstante, las autoridades siguen de cerca la penetración de estos estupefacientes, especialmente entre la población más joven, una tendencia común a otros países europeos.

Por otro lado, el informe del CITCO -un órgano de Interior encargado de la elaboración de informes de inteligencia criminal estratégica- evidencia una reducción del número total de detenidos (-8,72 %) mientras que las denuncias se han mantenido prácticamente estables (0,42 %).