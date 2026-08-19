Las ONG reivindican su labor y piden ayuda ante guerras, terremotos y crisis olvidadas

"El problema es que mediáticamente las crisis suelen estar en el foco de atención máximo una semana", explica la directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira, en una entrevista con EFE, en la que también advierte de las emergencias "invisibles", aquellas que, pese a su gravedad, no tienen ningún foco y pierden visibilidad.

El Comité de Emergencia Español, creado en 2017, reúne a ONG especializadas en ayuda humanitaria para hacer llamamientos conjuntos y coordinados ante emergencias.

Mientras las miradas se centran en la actualidad en los terremotos de Venezuela y Colombia, Barbeira pone como ejemplo la situación de Sudán, donde más de 14 millones de personas fueron desplazadas por el conflicto tanto dentro como fuera del país, "una situación realmente de las más graves que hay a día de hoy y que, por desgracia, no está en las noticias", dice.

Según la memoria anual de 2025, durante el año pasado las organizaciones que forman parte del comité estuvieron activas en seis emergencias y recaudaron 221.070 euros a través de 2.913 donantes, 16 colaboraciones de empresas y 20 entidades colaboradoras.

Los representantes de las ONG del comité se reúnen y activan un llamamiento cuando se dan tres requisitos: que exista una emergencia realmente grave, que estén en el país afectado al menos siete de las ocho oenegés que lo conforman (Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) y que la sociedad española esté sensibilizada.

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Según Barbeira, la financiación internacional destinada a la ayuda humanitaria cuenta actualmente con menos fondos, por lo que subraya la importancia de las donaciones, que permiten a las organizaciones responder ante estas emergencias.

En un comunicado difundido este miércoles, el Ministerio español de Asuntos Exteriores, señaló que en los últimos cuatro años su presupuesto para ayuda humanitaria pasó de 65,6 millones a 140,2 millones de euros, un 115 % más.