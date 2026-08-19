León XIV anima a que la música sacra respete sensibilidad contemporánea y otras culturas

"El compositor de música sacra debe conocer y preservar el patrimonio musical de la Iglesia, dejándose inspirar por él para dar vida a nuevas composiciones al servicio de la liturgia, respetando la sensibilidad contemporánea y las diferentes tradiciones culturales", dijo el pontífice en una audiencia general celebrada en la Basílica de San Pedro.

El papa destacó además el valor de la "inculturación", es decir, el proceso de integración en la cultura con la que uno entra en contacto, también en el ámbito de la música sacra.

"Se subraya, en particular, en relación con las tradiciones musicales de las diferentes culturas, la importancia de tenerlas muy en cuenta, como parte de la vida religiosa y social de las personas", recalcó.

Esta semana, León XIV ha centrado su mensaje de catequesis en la importancia de la música sacra, que el Concilio Vaticano II definió como "un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne".

La música sacra y el canto litúrgicos "no son meros adornos" de la celebración litúrgica, según León XIV quien destacó que "el canto, además, favorece la comunión. Por medio de la sinfonía, las voces contribuyen a unir los ánimos, superando las diferencias entre las personas y reuniendo todos en la alabanza a Dios".