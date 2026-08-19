Los sindicatos españoles convocantes de la huelga en Airbus no acudirán a la mediación

MADRID. El secretario general de UGT en Airbus, Edmundo Otero, ha adelantado este miércoles que tanto su sindicato como CGT y ÚTIL no asistirán al SIMA de este jueves, al que están convocados todos los sindicatos de la compañía, al no haber recibido por escrito, tal como pedían, una nueva propuesta de la dirección.

Otero ha explicado que el sindicato había trasladado a la compañía que necesitaba una nueva propuesta por escrito para poder valorar con el conjunto de los trabajadores el próximo 24 de agosto si “el avance es suficiente o no para poner fin al conflicto y para poder avanzar en una siguiente fase de reconstrucción de las relaciones laborales en la compañía”.

No obstante, “seguimos pensando que hay tiempo aunque no sea el jueves 20 de agosto”, ha agregado Otero, para volver a solicitar a la dirección que les traslade dicho documento para valorarlo el próximo día 24 en todos los centros de trabajo.

El sindicato entiende que “la única salida al conflicto es un avance sólido y un acuerdo avalado por todos los trabajadores de la compañía”.

La huelga está convocada desde el 24 de agosto, pero ese día se empezará con una asamblea de tres horas en paro para ratificarla y que, a partir del 25, sea indefinida. “Queremos pasarlo por las asambleas de los trabajadores para ratificar el modelo”, ha precisado.

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El pasado lunes, Airbus informó de la contratación de los servicios de asesoramiento del despacho de abogados Baker Mckenzie, con el fin de encontrar lo antes posible “vías adicionales de entendimiento” con los sindicatos ante la “complejidad” del proceso de negociación.

El pasado mes de julio, los sindicatos secundaron una huelga indefinida en Airbus por el descontento que tenían ante su situación laboral, un paro que se desconvocó en agosto, por el periodo de vacaciones, pero que ahora reanudan CGT, UGT y ÚTIL.

Las tres organizaciones convocantes de la nueva protesta no suscribieron el último preacuerdo que alcanzaron la dirección de Airbus España y los sindicatos SIPA, CCOO y ATP.

La compañía sometió dicho preacuerdo a un referéndum para que votaran los trabajadores, que lo rechazó con 49,15 % de los votos frente al 45,95 % que lo apoyó.

La empresa consideró que se trataba de un resultado “ambiguo” y pidió la mediación del SIMA.

En esta nueva negociación, la intención de la compañía es “salvaguardar y poner en valor” todo el trabajo y los avances que ya se habían celebrado en anteriores reuniones y que desembocaron en dicho preacuerdo. EFECOM