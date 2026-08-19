Los talibanes anuncian modernización militar y más ciberseguridad en Afganistán

El ministro de Defensa, Mohammad Yaqoob Mujahid, aseguró durante la conmemoración del 107° aniversario de la independencia afgana que las fuerzas talibanas buscarán incorporar nuevas capacidades aéreas, terrestres y otras tecnologías para responder a posibles amenazas.

“Nos esforzaremos por equipar a nuestras fuerzas con tecnología aérea, terrestre y de todo tipo para poder responder a cada enemigo de acuerdo con la naturaleza de su hostilidad”, afirmó Mujahid.

El anuncio llega en un país con recursos públicos muy limitados y donde el deterioro de las condiciones de vida persiste pese a la recuperación económica. El Banco Mundial advirtió este año de una caída del PIB por habitante, aumento de la pobreza y fuertes presiones sobre servicios básicos tras el retorno de millones de afganos desde países vecinos.

El ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, puso por su parte el foco en la seguridad digital y reclamó proteger los sistemas gubernamentales, las infraestructuras de información y los datos estatales frente a ataques informáticos.

“Hoy las guerras no se libran únicamente en el campo de batalla físico; la información y la tecnología también se han convertido en una parte importante de la seguridad de los países”, señaló Haqqani, quien pidió formar especialistas en ciberseguridad.

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Las autoridades talibanas han mantenido desde 2021 un elevado peso del gasto destinado al aparato de seguridad, mientras la reducción de la financiación exterior ha limitado la inversión pública y la capacidad del Estado para sostener servicios y programas sociales.

La conmemoración de la independencia llega apenas cuatro días después del quinto aniversario de la toma de Kabul por los talibanes, que desde entonces han consolidado su control territorial y reconstruido un aparato estatal más austero, pero siguen gobernando un país marcado por la pobreza, la dependencia de la ayuda exterior y el deterioro de buena parte de sus servicios públicos.