Más de mil trabajadores humanitarios han sido asesinados en los últimos tres años

La cifra de fallecidos es "absolutamente inaceptable", señaló en un comunicado con ocasión del día mundial el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, quien conminó a los Estados miembros a respetar el derecho internacional y usar todas las herramientas a su alcance para proteger a estos trabajadores.

Solo en lo que va de 2026 han sido asesinados 82 trabajadores humanitarios, otros 97 resultaron heridos y 39 han sido secuestrados en todo el mundo, según las estadísticas publicadas este miércoles por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU que dirige Fletcher.

Las cifras apuntan no obstante a cierta tendencia descendente con respecto a 2025, año en el que 350 trabajadores humanitarios fueron asesinados, incluidos 186 en Gaza y 71 en Sudán, mientras que 322 resultaron heridos en diversos ataques y otros 235 fueron secuestrados.

La oficina humanitaria de Naciones Unidas expresó especial alarma sobre el creciente uso en estos ataques de drones armados "baratos y adaptables, que ponen un poder letal en manos de un número cada vez mayor de personas".

Por ejemplo, en Sudán, sumida en una guerra civil desde hace más de tres años, los drones armados causaron el 80 % de las muertes civiles en los primeros cuatro meses de 2026, donde hubo ataques de este tipo contra mercados y centros sanitarios, recordó la oficina de la ONU.

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También prolifera el uso letal de drones en Colombia, donde este tipo de acciones violentas se cuadruplicó entre 2024 y 2025, o en Ucrania, conflicto en el que estos aparatos causaron la muerte de 80 civiles solo en abril de 2026, agregó el comunicado de Naciones Unidas.

"Los drones armados se han convertido en el nuevo rostro de un viejo peligro: la destrucción deliberada o imprudente de la vida de los civiles", señaló Fletcher, quien afirmó que "la tecnología puede cambiar, pero las leyes de la guerra, no".

Este año el día mundial tiene por lema 'Actuar por la Humanidad', y será recordado en las sedes de Naciones Unidas en Ginebra, Nueva York y otras ciudades con el izado a media asta de la bandera de la ONU, en recuerdo de los trabajadores desaparecidos en acto de servicio.