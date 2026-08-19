Merz condena el llamamiento de Ben Gvir a asesinar a decenas de gazatíes cada noche

"El canciller condena enérgicamente los llamamientos contrarios a la dignidad humana y al derecho internacional realizados por Ben Gvir. Son inaceptables", afirmó el portavoz adjunto del Ejecutivo, Sebastian Hille, durante una rueda de prensa ordinaria en Berlín.

Al mismo tiempo, no quiso entrar en detalles sobre qué tipo de medidas considera adecuadas el canciller en este contexto ni si está a favor de imponer sanciones, ya que este tema, según subrayó, será abordado en el próximo encuentro de ministros europeos de Exteriores en formato Gymnich.

Tampoco confirmó ni desmintió si Merz o su ministro de Exteriores, Johann Wadephul, han mantenido contactos con sus homólogos israelíes en los últimos días.

En este sentido, Hille recalcó que habitualmente no se informa sobre las conversaciones que no son oficiales y apuntó que precisamente de cara a ciertos temas se prefieren formatos más informales.

Reiteró que Merz sigue "con gran preocupación" la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, tal y como le ha transmitido reiteradamente al primer ministro Benjamín Netanyahu tanto de forma pública como en conversaciones personales.

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"No deben producirse pasos hacia la anexión, ni formales ni políticos", subrayó Hille e indicó que Israel como fuerza de ocupación tiene que tratar de forma digna a los palestinos y garantizarles el suministro humanitario.

También repitió que Alemania apoya una solución de dos Estados, al tiempo que respalda de forma inquebrantable el derecho a la existencia y la seguridad de Israel.

El pasado domingo Ben Gvir llamó públicamente al asesinato de entre "30 y 40 personas" cada noche en Gaza, en un podcast publicado con Rom Braslavski, quien fuera rehén de Hamás en la Franja.

"Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando a entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas", dijo el ministro.

Las declaraciones de Ben Gvir han sido objeto de críticas en Alemania, incluso por parte del Consejo Central de los Judíos del país germano y por parte de políticos de la conservadora Unión Democristiana (CDU) de Merz, que tradicionalmente apoya a ultranza al Gobierno israelí.