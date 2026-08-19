Muere el productor español Ricardo Pachón, el más influyente del nuevo flamenco

Nacido en 1937, fue responsable de discos como 'La leyenda del tiempo' (1979), del famoso cantaor Camarón de la Isla (1950-1992), y trabajó en la sección de Cultura de la Diputación de Sevilla, en el gobierno andaluz y en Radiotelevisión Española, donde realizó documentales y programas relacionados con el flamenco.

Director el Instituto Andaluz del Flamenco, Pachón inició su carrera de productor a principios de los años 70, durante la que se encargó de varios de los discos más representativos del nuevo flamenco, resultado de la fusión del tradicional con otros géneros populares.

Fue también director del sello 'Flamenco vivo', dedicado a la producción fonográfica y audiovisual del género.

Dirigió el documental 'Triana pura y pura', que fue candidato en los premios Goya del cine español, y participó en la serie de tres capítulos 'Para Camarón, el tiempo se hizo leyenda'.

Como productor trabajó también con otros artistas, como Lole y Manuel, Veneno, Pata Negra, Silvio y Tomatito.

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En 2021 recibió el premio Leyenda del Flamenco en San Fernando (provincia de Cádiz).