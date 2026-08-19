Muere el senador macronista y antiguo ministro socialista de Agricultura François Patriat

En un mensaje en su cuenta de X, el grupo parlamentario de su partido, Unión de Demócratas, Progresistas e Independientes (RDPI) anunció el fallecimiento de Patriat, de 83 años, del que destacó "su amabilidad y su humor, su inteligencia y su fuerza".

Según el canal de televisión BFMTV, estaba hospitalizado desde el 17 de julio tras sufrir un grave accidente de bicicleta.

Era senador por el departamento de Côte d'Or, con capital en Dijon, de forma ininterrumpida desde octubre de 2008 y antes había sido diputado allí en cuatro legislaturas diferentes entre 1981 y 2000, así como alcalde de la localidad de Chailly sur Armaçon durante casi una docena de años.

Igualmente ejerció durante cerca de una docena de años, entre abril de 2004 y diciembre de 2015, como presidente de la región de Borgoña.

En 1974 ingresó en el PS, en el que hizo lo esencial de su carrera política, aunque desde 2017 se convirtió en uno de los principales soportes de Macron y del que fue su primer partido, En Marcha, cuando decidió presentarse a la candidatura a las presidenciales, que ganó en mayo de ese año.

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Fue titular efímero del departamento de Agricultura entre febrero y mayo de 2002 con el Gobierno del primer ministro socialista Lionel Jospin.