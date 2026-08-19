Operativo anticorrupción contra diputados y altos cargos de Oficina presidencial ucraniana

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) "están llevando a cabo una operación especial para desarticular una organización delictiva que actuaba bajo la dirección de un diputado y un exdiputado de Ucrania, con la participación de altos cargos de la Oficina del Presidente de Ucrania y otras personas", informaron estos organismos en un mensaje conjunto en sus cuentas de Telegram.

En el marco del operativo, denominado "Forrest Gump", se llevaron a cabo registro en los domicilios de Irina Mudra, subdirectora de la Oficina del Presidente y responsable, entre otros asuntos, de supervisar la reforma judicial y la creación de un Tribunal Especial para el delito de agresión contra Ucrania, y del diputado Vadim Stolar.

El parlamentario confirmó en un mensaje en Facebook los registros por parte del NABU en su domicilio y aseguró estar colaborando abiertamente con los representantes de la autoridad anticorrupción.

"No estoy poniendo ningún obstáculo al trabajo de las fuerzas del orden", agregó.

Las autoridades anticorrupción informaron posteriormente de que en el marco de los registros descubrieron un documento que contenía un plan de comunicación de crisis relativo a la actividad de la Comisión de Investigación Temporal de la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano.

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El documento recoge las medidas y los mensajes de comunicación preparados, destinados a dar respuesta a la situación pública en torno a la labor de esta comisión, agregan.

La NABU y la SAP publicaron además en otro mensaje un vídeo sobre el operativo especial, con una duración de menos de un minuto, consistente en fragmentos de conversaciones interceptadas, que no revelan, no obstante, de qué se trata exactamente.