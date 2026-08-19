Pakistán alarga hasta septiembre el veto aéreo a India, que encarece rutas internacionales

La extensión fue comunicada mediante un nuevo Aviso a los Aviadores (NOTAM) de la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán, que reemplaza al aviso anterior y mantiene cerrado el espacio aéreo paquistaní para aeronaves registradas en la India.

La prohibición afecta también a aviones operados, propiedad de o arrendados por aerolíneas y operadores indios, incluidos vuelos militares, según el NOTAM.

Pakistán adoptó la medida a finales de abril de 2025, después de que la India anunciara medidas diplomáticas y de seguridad contra Islamabad tras el atentado de Pahalgam, en la Cachemira administrada por la India, del que Nueva Delhi responsabilizó a grupos vinculados a Pakistán. Islamabad negó cualquier implicación.

El cierre aéreo fue una de las primeras represalias paquistaníes antes de la escalada militar directa que ambos países protagonizaron en mayo. Desde entonces, la India y Pakistán mantienen cerrados sus espacios aéreos a las aerolíneas del otro país.

Para las aerolíneas indias, el espacio aéreo paquistaní es una salida natural hacia el oeste desde Nueva Delhi y otros aeropuertos del norte del país, por lo que su cierre obliga a rodear Pakistán en rutas hacia Europa, Norteamérica, Oriente Medio y Asia Central.

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La restricción se suma a otras limitaciones para la aviación india, con corredores alternativos también afectados por tensiones y cierres de espacio aéreo en Oriente Medio, Rusia y Ucrania.

Air India estimó en 2025 que el cierre del espacio aéreo paquistaní podía suponerle unos 600 millones de dólares en costes adicionales si se prolongaba durante un año.