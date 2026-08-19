Pakistán pide frenar las "violaciones" israelíes tras el ataque a una base aérea siria

"Pakistán también llama a la comunidad internacional a desempeñar su papel para poner fin a las constantes violaciones del derecho internacional por parte de las fuerzas de ocupación israelíes y exigirle cuentas por sus acciones desestabilizadoras en la región", señaló la cancillería paquistaní en un comunicado.

Islamabad condenó el ataque contra la base de Abu al Duhur, en la provincia de Idlib, al considerar que vulnera la soberanía y la integridad territorial de Siria.

"Tales acciones provocadoras constituyen una flagrante violación del derecho internacional y tienen el potencial de debilitar aún más la paz y la estabilidad regionales. Pakistán expresa su inquebrantable solidaridad con el hermano pueblo de Siria", expresó el Ejecutivo paquistaní.

El Gobierno israelí confirmó el martes haber atacado el aeropuerto militar argumentando que la base iba a recibir tropas turcas, lo que según Tel Aviv hubiera supuesto una "ruptura del 'statu quo' en materia de seguridad" entre ambos países.

La reacción se produce después de que Islamabad haya asumido en los últimos meses un papel más activo en Oriente Medio, con esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán y la firma de un pacto de defensa conjunta con Arabia Saudí y Turquía.