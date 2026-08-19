Paraguay busca elevar ahorro y acceso al crédito con nuevo plan de inclusión financiera

El plan, denominado 'Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2026-2031 (ENIF)', persigue que los paraguayos en situación de pobreza monetaria, que en 2025 eran el 16 % de la población o unas 985.126 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), obtengan educación financiera, ahorren y eventualmente disfruten de financiamiento formal.

El programa también busca incluir y educar a más de 780.000 adultos mayores de 60 años -el 8,8 % de la población nacional-, quienes están expuestos a fraudes por su desconocimiento de los sistemas bancarios digitales, de acuerdo con el Comité Nacional de Inclusión Financiera, encargado del diseño e implementación de esta iniciativa de cinco años.

Asimismo, la ENIF planea la promoción de créditos para las Mipymes, donde se emplea el 70 % de la fuerza laboral paraguaya y solo el 56 % accede a financiación, así como para la comunidad educativa del país.

La ENIF se actualiza después de que el país haya conseguido elevar marcadores como el acceso a servicios financieros -generalmente cuentas bancarias-, que en 2013 alcanzaba solo al 29 % de la población mayor de 15 años y llegó hasta el 79 % en 2025, de acuerdo con un reporte de marzo de ese año de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban).

El Comité Nacional de Inclusión Financiera de Paraguay no reportó su meta mínima de inclusión en la actualización de su plan, pero sí detalló 39 "acciones priorizadas" organizadas en torno a cuatro objetivos estratégicos que abarcan áreas como ahorro, financiación, educación financiera e inversiones.