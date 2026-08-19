Rescatan en Gaza los restos de 7 personas de un ataque que mató a 47 hace casi tres años

Según informó este miércoles a EFE Defensa Civil, los restos mortales fueron encontrados ayer martes y los trabajos continúan para localizar los de la decena de personas que permanecen aún entre los escombros.

La casa, indicó la misma fuente, fue atacada en diciembre de 2023 sobre la una de la tarde, y en ella vivía la familia Al Sawafiri.

En el momento del ataque había unas 40 personas dentro del edificio y murieron un total de 47, contando otras personas que se encontraban en la zona y que fueron alcanzadas por el bombardeo israelí.

Entre los fallecidos, dice Defensa Civil, había una veintena de niños y diez de ellos tenían menos de 10 años. Entre las víctimas había también personas mayores, sostiene.

En un vídeo de las labores de rescate difundido por este equipo de emergencias de la Franja palestina, se puede ver a trabajadores de la Defensa Civil sacando huesos de entre los escombros.

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"Como pueden observar, son fragmentos muy pequeños. Estamos trabajando con recursos mínimos, intentando rescatar al resto de los mártires de entre los escombros", dice un empleado de emergencias en el vídeo.

Según una estimación del Ministerio de Sanidad gazatí, que ha documentado 73.400 muertes en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, unos 7.500 cuerpos siguen sepultados a lo largo de la Franja. Y cada día que pasa se reduce la posibilidad de que sean identificados por sus familiares, ante la falta de tecnología forense.