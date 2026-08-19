Seúl achaca la presión de Trump sobre las maniobras militares a las inversiones en EE.UU.

En una comparecencia parlamentaria televisada por la cadena local JTBC, Cho señaló como posible motivación ejercer presión sobre Seúl en relación con el compromiso de invertir 350.000 millones de dólares en EE.UU., pactado el año pasado, a cambio de limitar los aranceles estadounidenses para una buena parte de las importaciones surcoreanas.

Trump ya expresó el pasado enero su enfado con Corea del Sur por la, en su opinión, lentitud del país asiático para implementar el marco comercial acordado con Washington el año pasado.

Por su parte, Cho explicó que Washington ya remitió a Seúl una propuesta con proyectos susceptibles de recibir esas inversiones y que el Gobierno está evaluándola, mientras aún no ha anunciado los destinos concretos de los fondos.

Aunque Trump no hizo referencia a las inversiones surcoreanas en EE.UU. al ordenar reducir las maniobras en curso Ulchi Freedom Shield (UFS), que terminarán seis días antes de lo previsto este viernes, sí criticó a su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, por supuestamente haber rechazado su petición de sumarse a Washington en la "desnuclearización" de Irán.

Cho reconoció que la respuesta surcoreana a la guerra de Irán podría ser uno de los motivos del recorte de las maniobras militares conjuntas, antes de admitir que Seúl no fue avisado antes de que Trump decidiera reducir "sustancialmente" el UFS horas antes de su inicio el lunes.

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El presidente estadounidense justificó la decisión señalando que los ejercicios envían un mensaje inadecuado a Pionyang, que consideró que ha sido "respetuoso" durante su Gobierno.

También afirmó posteriormente que el líder norcoreano, Kim Jong-un ya había respondido a sus comunicaciones para reanudar el diálogo, sin aportar más detalles.

En su intervención en la comparecencia de este miércoles, el ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong-young, valoró que la reducción de los UFS podría abrir espacio para retomar las conversaciones entre Washington y Pionyang.

Corea del Norte, sin embargo, volvió a denunciar los UFS este miércoles calificándolos de amenaza militar y advirtiendo que responderá ejerciendo su derecho a la autodefensa, sin hacer referencia a la orden de Trump de reducirlos.