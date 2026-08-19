Stripe compra OpenRouter con objetivo de mejorar optimización de uso de tókens en empresas

"Los tókens son la moneda central para las empresas que desarrollan con IA, y está claro que el potencial económico en el mundo real dependerá de hacer un buen uso de los escasos recursos de computación", dijo en un comunicado Patrick Collison, cofundador y director ejecutivo de Stripe.

Las empresas no divulgaron las condiciones económicas del acuerdo y Stripe declinó hacer comentarios.

No obstante, el diario The New York Times cifra la adquisición de OpenRouter en 7.500 millones de dólares, de los cuales 6.000 millones corresponden a los inversores y 1.500 millones a los fundadores, según una fuente conocedora del acuerdo.

Stripe tiene una valoración privada de unos 159.000 millones de dólares, mientras que OpenRouter está valorada en unos 1.300 millones, según CNBC.

La empresa financiera ('fintech') indicó que suministra infraestructura económica a la mayoría de las desarrolladoras de IA y les ayuda a maximizar sus ingresos optimizando un complejo conjunto de variables, como los métodos de pago, las tasas de autorización y el fraude.

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Stripe también les ayuda a "optimizar sus costes de tókens y enrutar los tókens de manera eficiente", pero es "extremadamente difícil gestionar en tiempo real las disyuntivas entre coste y rendimiento", sobre todo por el rápido ritmo de lanzamiento de modelos de IA.

En ese sentido, señaló que OpenRouter tiene una plataforma utilizada por empresas como Nvidia y Zoom que permite a las empresas "evaluar dinámicamente cada solicitud y dirigirla hacia el modelo óptimo según la complejidad de la tarea, el precio, la velocidad y la fiabilidad".

OpenRouter indicó en un comunicado que procesa más de 10 billones de tókens al día de 400 modelos de IA para una comunidad de 10 millones de desarrolladores y empresas, y desde su creación en 2023 su volumen de inferencia se ha multiplicado al menos diez veces por año.

"Juntas, Stripe y OpenRouter podrán ayudar a las compañías a gestionar ambos lados de la rentabilidad en la era de la IA: maximizar los ingresos y la eficacia, al tiempo que minimizan los costes", destacó Stripe.