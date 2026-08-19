Suiza anuncia superávit en su presupuesto y pide crédito suplementario para el ejército

De hecho, a la espera de un saldo negativo de 700 millones de francos suizos, el Parlamento había aprobado un plan de ahorro destinado a evitar pérdidas en los próximos años, pero un fuerte aumento de los ingresos procedentes del impuesto sobre los beneficios permitió invertir la tendencia.

El aumento de la recaudación proviene principalmente de los impuestos pagados por empresas establecidas en Lucerna, Zúrich y la Basilea, mientras que se espera que también haya ingresos adicionales procedentes de Ginebra.

Este resultado positivo convenció al Ejecutivo federal de pedir un crédito suplementario de 970 millones de francos suizos en favor del ejército (1.030 millones de euros), que se destinará casi por completo para la defensa antiaérea de corto y mediano alcance.

Sesenta millones se utilizarán para la compra de un radar semiestacionario de alcance medio y 10 millones para la defensa contra minidrones.

Una decisión definitiva sobre este crédito será tomada por el Parlamento en los próximos meses.

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En una petición crediticia aparte, el gobierno dijo que pedirá 100 millones de francos adicionales para reforzar la seguridad en 60 instalaciones militares, mediante obras en los vallados, así como la instalación de sistemas de videovigilancia, controles electrónicos de acceso y diversas instalaciones de seguridad.