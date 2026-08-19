Ucrania nombra nuevo ministro de Defensa mientras Fédorov pide comicios pese a la guerra

Aunque sólo necesitaba 226 votos, Jmara, el antiguo jefe del Centro de Operaciones Especiales 'Alfa' del Servicio de Seguridad de Ucrania, obtuvo el apoyo de 312 diputados.

Jmara estaba actuando desde mediados de julio como responsable en funciones del crucial ministerio, pues su nominación formal por parte de Zelenski se había visto retrasada por el receso parlamentario y las protestas que estallaron por el cese de Fédorov.

Pese a las informaciones sobre una oposición potencial del Parlamento, Zelenski no tuvo dificultades para reunir suficiente apoyo para Jmara, que se retiró formalmente del Ejército para cumplir con el requisito de que sólo un civil puede dirigir el Ministerio.

Antes de la votación, los 15 miembros de la Comisión de Defensa del Parlamento habían aprobado la candidatura de Jmara.

El nombramiento se produjo después de que Fédorov publicase la víspera un vídeo explosivo, en el que denunció una "crisis sistémica" en el Gobierno y pidió una manera de celebrar incluso antes de que acabe la guerra nuevas elecciones, las cuales han sido hasta ahora aplazadas debido a la vigencia de la ley marcial, según prevé la Constitución.

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"Tenemos que encontrar un mecanismo legal, seguro y realista que permita a Ucrania restablecer un proceso democrático pleno incluso bajo las condiciones de una guerra prolongada", subrayó en un discurso de diez minutos el popular exministro, tras señalar que "la democracia no puede ser rehén de Rusia".

Argumentó que los ucranianos tienen que poder comprender la lógica de las decisiones tomadas en Kiev y que los políticos deben rendir cuentas al público, pese a los retos que presentan los ataques rusos y el desplazamiento de millones de personas por la guerra.

Aunque Fédorov no mencionó explícitamente a Zelenski, acompañó sus críticas a los daños provocados por la corrupción y por los intereses particulares con fotos de Andrí Yermak -la antigua mano derecha del presidente, actualmente investigado por corrupción- y de David Arajamia, el jefe del grupo parlamentario de su partido.

Fédorov denunció que Zelenski recompensa más la "lealtad" que los logros profesionales y subrayó que el Parlamento debería tomar decisiones basadas en "valores y principios" y no en "intereses privados en el sector de la defensa".

Las declaraciones del exministro, que ayudó a Zelenski a ser elegido en 2019 al codirigir su campaña presidencial, se han convertido en la primera crítica abierta que un antiguo miembro del gabinete realiza durante la guerra.

Los analistas piensan que el vídeo supone el inicio de una carrera política independiente para Fédorov. Su popularidad ha aumentado recientemente, con unos niveles de confianza del 63 % que le sitúan entre los políticos más valorados, sólo por detrás del antiguo jefe del Ejército Valeri Zaluzhni y por delante de Zelenski, con un 56 %.

Sin embargo, sólo el 38 % de los ucranianos está a favor de celebrar elecciones durante un alto el fuego, antes de que acabe la guerra, mientras que el 57 % quiere esperar a que el conflicto termine del todo, debido a razones de seguridad y al temor de que la rivalidad política erosione la unidad indispensable contra Rusia, según una encuesta de agosto del Instituto Internacional de Sociología de Kiev.

El futuro de las protestas es incierto, y alguno de sus rostros más conocidos, como el activista Dmitró Koziatinski, guardan silencio o han manifestado apoyo a Jmara, pese a los persistentes interrogantes sobre la gestión de la crisis por parte de Zelenski.

"Buena suerte al nuevo ministro de Defensa, Yevgueni Jmara. Su éxito será el éxito de la nación", comentó una conocida voluntaria de Leópolis que ha participado en las protestas, Svitlana Nagorna-Gordiichuk.

En línea con su táctica de ignorar las manifestaciones, en las que han participado sobre todo jóvenes de grandes ciudades, Zelenski no ha reaccionado al vídeo de Fédorov.

En cambio, en una publicación en Telegram, agradeció a la Rada por haber apoyado la candidatura de Jmara, así como la de Andrí Sibiga, que fue confirmado como ministro de Exteriores con 266 votos tras pasar un mes como titular interino.

"Las tareas de los dos ministros están absolutamente claras: hace falta más fortaleza para Ucrania. Y así será", subrayó Zelenski.