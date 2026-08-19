Un cohete de prueba taiwanés se desvía y cae en una zona montañosa del sur de la isla

El ensayo, que tuvo lugar en la base de Jiupeng (condado de Pingtung), donde Taiwán realiza habitualmente sus pruebas de misiles y armamento, consistió en el lanzamiento de un vehículo destinado a poner satélites en órbita, indicó el instituto en un comunicado.

Durante el vuelo, y debido a una "anomalía" en la fase inicial de la trayectoria, se activó el mecanismo de autodestrucción del cohete conforme al plan de contingencia previsto, con lo que el punto de caída quedó dentro del rango de seguridad trazado con anterioridad.

"No se registraron daños personales ni materiales; en adelante se corregirá el diseño correspondiente a partir de la información telemétrica", señaló el NCSIST sin brindar detalles adicionales.

El comunicado se difundió después de que las informaciones iniciales apuntaran al lanzamiento de un misil desde la citada base, lo que causó alarma entre los vecinos de la zona, según la agencia de noticias CNA.

En declaraciones recogidas por ese medio, el Gobierno de Pingtung subrayó que la base de Jiupeng debía investigar y dar explicaciones "sin demora" por lo sucedido, y pidió que se suspendieran las pruebas de tiro hasta esclarecer la causa del incidente y que se revisaran los procedimientos de lanzamiento.

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Este condado es, precisamente, el lugar escogido por las autoridades de la isla para establecer un centro de lanzamiento de satélites en la próxima década, en el marco de los esfuerzos del Ejecutivo por garantizar la continuidad de las comunicaciones en caso de un bloqueo o una agresión militar de China.