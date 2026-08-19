Un destructor de la Marina de EE.UU. pasó cuatro días sin energía en el Indopacífico

El comandante Matthew Comer, portavoz de la Marina de los Estados Unidos, confirmó al medio especializado Military Times que el destructor USS Benfold (DDG-65) sufrió una "avería de ingeniería" en sus generadores, lo que provocó un corte de energía el pasado 24 de julio mientras realizaba operaciones rutinarias en el Indopacífico.

La senadora estadounidense Jacky Rosen expresó este miércoles en su cuenta de X una "enorme preocupación" por los informes sobre la avería del destructor y las condiciones a las que se exponen a sus ocupantes.

Señaló que el incidente salió a la luz justo cuando el Pentágono afronta serios interrogantes sobre la calidad de vida a bordo de los buques de guerra, tras las denuncias de familiares de los marinos del USS Abraham Lincoln, que lleva desplegado en Oriente Medio más de seis meses.

"Los hombres y mujeres que sirven a nuestro país merecen algo mejor. La Marina de los EE. UU. debe dar explicaciones sobre las medidas que está tomando para mejorar estas condiciones y garantizar que situaciones así no vuelvan a ocurrir", señaló la demócrata.

El USS Benfold, un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, tuvo que ser remolcado hasta Filipinas, dónde fue reparado y zarpó nuevamente el 8 de agosto.

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La avería del destructor se encuentra bajo investigación.