Un empresario alemán del sector armamentístico denuncia un complot ruso para asesinarlo

"Libro un duelo por mi vida con los servicios secretos rusos. He hecho mi testamento, una declaración para donar mis órganos en caso de muerte. Cosas que uno normalmente no tiene presente a mi edad", dijo Thurmann, de 39 años, en una entrevista con el canal de televisión RTL.

Según Thurmann, a quien los periodistas de RTL y de la revista 'Stern' visitaron en un lugar secreto bajo altas medidas de seguridad, recibió a finales de 2025 informaciones de las autoridades alemanas acerca de una operación de los servicios secretos rusos con el plan de asesinarlo.

"Quedé consternado", afirmó el empresario, que desde entonces vive escondido y con protección permanente, por lo que asegura que ya no tiene vida privada.

En marzo pasado la Fiscalía General alemana ordenó la detención de dos "agentes desechables" rusos que habían espiado a Thurmann con el propósito de preparar una operación en su contra.

El diputado Bastian Ernst dijo a RTL que los planes estaban muy avanzados y que, según las informaciones de que se disponen, se debía perpetrar un atentado usando la sustancia conocida como Novichok, utilizada en el pasado por Rusia.

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Los organismos de seguridad alemanes ven en el caso Thurmann un ejemplo claro de la escalada de la guerra híbrida rusa.

El presidente del consorcio armamentístico Rheinmetall, Armin Papperger, también ha sido mencionado como posible blanco.

El presidente de la Oficina para la Protección de la Constitución en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (oeste de Alemania), Jürgen Kayser, ha comparado la actividad de los servicios secretos rusos en Alemania con la situación en los momentos más álgidos de la Guerra Fría.

"A más tardar, desde el comienzo de la guerra de agresión rusa contra Ucrania vemos un aumento de las actividades de espionaje en el país", dijo Kayser a RTL. "El objetivo es, a través de amenazas, disuadir a responsables y empresas de apoyar a Ucrania con tecnología militar", agregó.