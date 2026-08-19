Unicef advierte de la inseguridad e insalubridad de cientos de menores migrantes en Ceuta

Entre los días 30 y 31 de julio más de 70.000 personas cruzaron a nado la frontera desde Marruecos a la ciudad española de Ceuta (norte de África), y muchos de ellos eran menores; aunque en los días siguientes la mayoría regresó al país de origen, otros miles permanecen en la ciudad en campamentos improvisados o deambulando por las calles.

La directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España, Lara Contreras, consideró "urgente" que los niños y niñas que están solos sean identificados de manera adecuada y ha denunciado que "cientos de ellos vagan solos por las calles, en condiciones insalubres y con necesidad urgente de tres comidas al día y, en muchos casos, de atención sanitaria".

Según los últimos datos del Ministerio de Interior, la Policía española identificó a 2.168 menores de edad en Ceuta para poderlos poner a disposición del Gobierno de la ciudad y que puedan recibir la ayuda necesaria.

El Ministerio de Juventud e Infancia informó hoy de que trabaja de manera urgente para llevar a la península a 500 niñas migrantes que se encuentran en Ceuta, dentro de un plan integral de choque coordinado con la ciudad, ante la saturación que sufren sus servicios asistenciales.

Desde Unicef, un equipo acudió a Ceuta para impulsar la puesta en marcha de la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias (Umaime), propuesta por esta organización perteneciente a Naciones Unidas y que implementará el Ministerio de Juventud e Infancia.

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La Umaime, según Contreras, contribuirá a la identificación de los niños y niñas y facilitará su registro y derivación a lugares seguros donde puedan recibir apoyo psicosocial.

"Calculamos que en estos momentos en Ceuta harían falta al menos tres unidades móviles de la Umaime, que agilizarían las identificaciones de los menores que están solos en la ciudad", señaló la representante de Unicef, que también recordó que su puesta en marcha deberá contar con recursos suficientes.

Además, dijo que se deberán habilitar nuevos centros "de manera urgente porque hay menores que llevan 20 días durmiendo en la calle, quedando expuestos a múltiples riesgos".

Unicef España recuerda que, tras una adecuada identificación de los niños y niñas que permanecen solos en Ceuta, se deberá evaluar caso a caso la situación de cada uno y sus vulnerabilidades.

Tras ello, dijo la portavoz, se procederá a garantizar la protección de cada niño y niña, y el cumplimiento de sus derechos.