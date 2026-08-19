Xi apuesta por profundizar los lazos con Hungría tras la llegada de Baka a la Presidencia

Xi trasladó este mensaje en una felicitación enviada a Baka con motivo de su toma de posesión, en la que aseguró que concede "gran importancia" al desarrollo de las relaciones entre ambos países, publicó la agencia oficial de noticias Xinhua.

El mandatario chino se mostró dispuesto a trabajar con el nuevo presidente para "profundizar la confianza política mutua y la cooperación práctica" y seguir desarrollando la asociación estratégica entre Pekín y Budapest.

Baka, de 73 años, asumió este miércoles la Presidencia húngara después de ser elegido el pasado 11 de agosto por el Parlamento con el respaldo de la mayoría absoluta del partido conservador y europeísta Tisza, liderado por el primer ministro, Péter Magyar.

Su llegada forma parte del proceso impulsado por el nuevo Gobierno para apartar de las instituciones a figuras vinculadas a Orbán, cuyo Ejecutivo mantuvo durante años una de las relaciones más estrechas con China entre los países de la Unión Europea (UE).

Bajo Orbán, Budapest impulsó una política de "apertura hacia el Este" destinada a estrechar sus vínculos con potencias como China y Rusia y se presentó como un puente entre Pekín y Europa, al tiempo que mantuvo posiciones críticas con algunas de las políticas de Bruselas hacia el gigante asiático.

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Hungría se opuso a los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos y ha atraído importantes inversiones de compañías como CATL y BYD en los sectores de las baterías y el automóvil.

Xi visitó Hungría en mayo de 2024, durante una gira europea en la que China y Hungría firmaron numerosos acuerdos de cooperación, varios de ellos relacionados con inversiones en infraestructuras, y profundizaron su asociación estratégica.

Tras la victoria electoral de Magyar en abril, Pekín ya había expresado su voluntad de reforzar los vínculos con el nuevo Ejecutivo, mientras Baka ha defendido desde su elección el carácter europeo de Hungría.