Argentina logra en julio un superávit de su balanza energética de 722 millones de dólares

Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el saldo positivo creció un 6.035 % con respecto a julio de 2025.

En el séptimo mes de este año, las exportaciones aumentaron un 100 % interanual, principalmente por el crecimiento de las colocaciones de petróleo, que totalizaron los 1.020 millones de dólares (un 144,4 % más que en julio de 2025).

En tanto, las importaciones cayeron un 8,6 % interanual, a un total de 587 millones de dólares en julio pasado.

En el séptimo mes del año, la principal importación de Argentina fue la de gas natural licuado, por 264 millones de dólares, un 24,6 % más que en julio de 2025.

De acuerdo con el informe oficial, en los primeros siete meses del año la balanza energética de Argentina acumuló un superávit de 5.806 millones de dólares, con un alza interanual del 84,3 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Argentina recuperó en 2024 el superávit en su balanza energética, que desde 2011 arrojaba saldos negativos -con la excepción de 2020, un año anómalo por los efectos de la pandemia-.

En 2025, Argentina logró un saldo positivo en su balanza energética de 6.663 millones de dólares.

La clave del cambio de tendencia ha sido la creciente actividad en la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste del país, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

La colosal formación, que comenzó a ser explotada por la petrolera argentina YPF en 2013, ha recibido desde entonces inversiones por unos 52.000 millones de dólares para su desarrollo.

Trece años después, la producción es récord, lo que ha permitido a Argentina no solo reducir sustancialmente su necesidad de importación de gas en el invierno austral sino también contar con crecientes saldos exportables de hidrocarburos y acrecentar el superávit en su balanza energética.