Asesora "más cercana" a Trump trabajó con él un año sin permiso de seguridad, dice MS Now

Harp comenzó a estar en el foco mediático el pasado domingo cuando el senador demócrata de Georgia Jon Ossoff, considerado uno de los posibles candidatos a la presidencia en 2028, declaró durante un mitin que Trump "no quiere hacer el trabajo" porque lo que quiere es "construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador, aparentemente indefenso, regalado por el emir de Catar".

Con esta afirmación, Ossoff hacía eco de las informaciones que revelaban que Harp, expresentadora de televisión de 35 años, era una de las pocas personas de confianza de Trump que viajaron con él en el vuelo secreto que salió de Ankara tras la cumbre de la OTAN, en Turquía, el pasado mes de julio por una supuesta amenaza de ataque de Irán.

A partir de ahí, las reacciones de la Casa Blanca contra Ossoff no se hicieron esperar y uno de los portavoces, Davis Ingle, acusó al senador de ser un "niño de teatro afeminado y patético que se hacía pasar por Barack Obama" y un "perdedor de poca monta".

El demócrata respondió a todos estos comentaros en una entrevista la víspera en MS Now y aseguró que "ha sido increíble ver cómo la Casa Blanca se desmorona por todo esto durante toda la semana".

Este cruce de declaraciones, con Harp en el centro, ha despertado la curiosidad en el público estadounidense por saber más sobre la asesora que no parece separarse del presidente.

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Nacida y criada en el seno de una familia californiana cristiana, Harp se ha convertido en una figura clave en la vida cotidiana de Trump, lo acompaña a todas partes y es conocida como "la impresora humana", porque siempre lleva una impresora portátil para dar en papel al presidente publicaciones sobre él que puedan interesarle.

La mujer, que fue presentadora tras licenciarse, abandonó su carrera en televisión para convertirse en asistente de Trump en 2022.

Se cree que su presencia despierta los recelos de muchos en la Casa Blanca, no solo por su cercanía física, lo que ha levantado toda clase de rumores, sino por su capacidad de influencia sobre Trump al ser el filtro de la información que le llega.