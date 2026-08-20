Copresidenta de Nicaragua a opositores exiliados: "Vade retro espantapájaros miserables"

"Vade retro cachivaches y rueda fortunas. Sigan jugando. Creen que pueden seguir jugando como lo que son, chicos malos de toda nuestra historia, pero son, como decíamos ayer, los espantapájaros y triquitracas, cartuchos quemados y vencidos", lanzó Murillo a través de medios oficiales.

Murillo insultó por segundo día consecutivo a los opositores en el exilio luego de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocara de forma urgente a una reunión de cancilleres, todavía sin fecha, para abordar la situación de Nicaragua tras la amenaza de su esposo y copresidente Daniel Ortega de cancelar las elecciones.

"Atrás. Vade retro cachivaches y rueda fortunas. Vade retro espantapájaros, miserables. Van para atrás. Van para atrás, porque son los agentes del mal", continuó.

La copresidenta dijo que sus opositores "no se cansan, o sí se cansan, pero de lo que no pueden cansarse es de andar pidiendo (...) apostar a que alguien alguna vez pueda tomarlos en serio, lo cual, por supuesto, no sucederá, porque ninguna persona en su sano juicio puede tomar en serio a eso que es basurero de la historia".

También los tachó de "sepultureros innobles", "ni genios, ni figuras", "los mismos micos con los mismos rabos", y con "esas crecientes, eso sí, ansias, esa avidez de figurar, como sea, y por donde sea".

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"A ellos, y por ellos, elevamos nuestras oraciones", añadió Murillo.

Asimismo, advirtió a los opositores a que "no se equivoquen y no se atrevan a seguir en un escenario donde lo único que pueden generar es burla, burla de todos los que sabemos que aquí hay patria".

Nicaragua está gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que, desde 2017, dirige el país junto a su esposa, primero como vicepresidenta y, con la reforma constitucional de 2025, como copresidenta.

Estados Unidos acusó entonces a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad.

El país centroamericano debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.

Sin embargo, el pasado 19 de julio, Ortega sentenció durante un acto público, para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua: "Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".