El New York Times pagará 9,25 millones de dólares a exjugador de baloncesto por difamación

Spears, que entonces formaba parte del equipo masculino de baloncesto de la Universidad de Alabama, demandó al diario después de que una información publicada en marzo de 2023 afirmara que se encontraba en el automóvil del jugador Brandon Miller cuando se produjo el tiroteo.

El artículo se basó en fuentes confidenciales y el diario reconoció posteriormente el error y corrigió la información, señalando que quien estaba en el vehículo era un representante del equipo y no Spears.

El incidente ocurrió el 15 de enero de 2023 y terminó con la muerte a tiros de Jamea Harris, de 23 años.

La presencia de Miller en el lugar y la implicación de otros jugadores de Alabama convirtieron el caso en una noticia nacional. Spears sostuvo durante el juicio que la publicación lo vinculó injustamente con el homicidio y le provocó daños emocionales y a su reputación.

El jurado, integrado por ocho personas, emitió su veredicto después de un juicio federal de nueve días en Tuscaloosa.

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El periódico dijo estar decepcionado con el fallo, calificó lo ocurrido como un "error honesto" y afirmó que considera que la indemnización no está respaldada por las pruebas ni por la ley, mientras estudia sus opciones legales.

El caso supone además la primera derrota del The New York Times en un juicio por difamación en Estados Unidos relacionado con uno de sus artículos en más de medio siglo.