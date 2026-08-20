Embajada de EEUU en El Salvador sobre TPS: "Es una decisión del Departamento de Seguridad"

Más de 170.000 inmigrantes salvadoreños se mantienen en suspenso en una carrera contrarreloj para evitar su deportación, cuando falta pocos días para que se venza el TPS para El Salvador, un beneficio que ha estado en la mira del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, desde su primer mandato.

"Entendemos que esta es una pregunta que está en la mente de todo salvadoreño aquí, en El Salvador, y en los Estados Unidos, pero la realidad es que esa decisión la toma el Departamento de Seguridad Nacional y ellos publicarán su decisión cuando la tomen en el Registro Federal de Estados Unidos", expresó Fellows.

La encargada de Negocios -que fue preguntada por la prensa durante una actividad en el Parque Arqueológico Cihuatán, en el municipio de Aguilares, a 38 kilómetros de San Salvador- aseguró que en la Embajada estadounidense "tampoco sabemos" qué pasará, en el Departamento de Estado "tampoco, porque es una decisión del Departamento de Seguridad Nacional"

"Entendemos la preocupación de todos sobre cómo aparecerá esto", dijo, y resaltó que "la realidad es esta: hasta que no haya decisión, no sabemos".

El TPS para los salvadoreños vence el próximo 9 de septiembre y su terminación dejaría a los beneficiados sin permiso de trabajo y expuestos a la deportación.

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En el caso de El Salvador, un país con el que el presidente estadounidense, Donald Trump, actualmente mantiene buenas relaciones, se cree que el Ejecutivo solo dejará expirar la protección para unos 170.000 inmigrantes, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.

El TPS para salvadoreños fue autorizado en 2001 por el entonces presidente George W. Bush (2001-2009) después de que dos terremotos sacudieron ese año al país centroamericano.

El Gobierno de Trump extendió en 2025 el TPS para los salvadoreños hasta el 9 de septiembre de 2026, lo que les permite tener permisos de trabajo hasta esa fecha.