Exmilitar acusado de tráfico de combustible irá a penal de máxima seguridad en México

Además, adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR), a su cargo, alista nuevas órdenes de aprehensión contra más personas vinculadas al entramado.

En un mensaje a medios, Godoy precisó que las autoridades argentinas recién determinaron la expulsión del exmilitar, luego de que México solicitara el 21 de mayo su extradición.

"A partir de las pruebas aportadas, las autoridades argentinas emitieron el acuerdo de expulsión de Fernando 'N', por lo que representantes de esta Fiscalía viajaron a ese país para traerlo a México", explicó Godoy.

Previamente, la FGR informó en un comunicado del traslado desde Argentina de Farías Laguna, y agradeció la colaboración de las autoridades argentinas y estadounidenses, sin detallar la intervención de EE.UU. en el proceso.

Godoy volvió a agradecer la colaboración de autoridades de Estados Unidos, sin explicar en qué consistió su participación.

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Por otro lado, adelantó que la institución busca obtener nuevas órdenes de detención contra accionistas, apoderados, socios y enlaces relacionados con la distribución del combustible en seis estados del país.

También explicó que la investigación permitió reconstruir "el esquema de operación de esa organización delictiva, basado en el uso de buques tanque que arribaban a puertos como Tampico (Tamaulipas, norte) o Ensenada (Baja California, norte), donde los hidrocarburos se reportaban indebidamente como aceites o aditivos, para evadir impuestos".

"Con la participación de servidores públicos deshonestos, se realizaba el transporte y la dispersión de los derivados del petróleo, a través de empresas legalmente constituidas, que se encargaban de su distribución en estaciones de servicio como destino final o bien, de lavar el dinero obtenido ilícitamente", añadió.

Farías Laguna, excontralmirante de la Semar, fue arrestado el 23 de abril en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, tras la emisión de una ficha roja de la Interpol, solicitada por la FGR.

El exmilitar, de 47 años, es requerido por la Justicia mexicana por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La FGR lo señala por su presunta participación en "una compleja red criminal" dedicada al “huachicol fiscal”, como se conoce en México al contrabando de combustibles mediante mecanismos para evadir el pago de impuestos.

Hasta el momento, la Fiscalía ha detenido a otras 15 personas presuntamente implicadas en dicha red.