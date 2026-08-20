Expresidente ecuatoriano Mahuad lleva a CIDH su denuncia de supuesta persecución política

El exmandatario busca que se declare la responsabilidad internacional de Ecuador por la violación de sus derechos a las garantías judiciales y al debido proceso, al principio de legalidad, a la libre residencia y circulación, a la protección igualitaria ante la ley y la protección judicial efectiva, de acuerdo al documento que compartió este jueves su equipo de comunicación.

Como medidas de reparación, pidió que se deje sin efecto la condena dictada en 2014 en su contra por peculado y también la orden de captura por la que no regresa al país después de haber salido hacia Estados Unidos en el 2000, entre otras.

El proceso judicial se abrió por haber declarado el congelamiento de depósitos bancarios en 1999, en medio de una severa crisis económica, tras lo cual decretó la dolarización de la economía, que está en vigor.

En el escrito presentado a la Comisión se señala que las autoridades judiciales ecuatorianas realizaron una 'interpretación forzada, extensiva y analógicamente prohibida del tipo penal de peculado' y que transformaron "una decisión de política macroeconómica adoptada en el ejercicio de competencias constitucionales... en un supuesto acto de apropiación de fondos públicos en beneficio propio".

Además, se afirma que la supuesta persecución penal, que califica como "arbitraria, sistemática y prolongada", fue promovida "desde las más altas esferas del poder político y, de manera particularmente intensa, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa" (2007-2017).

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Mahuad realiza esta petición ante la CIDH después de que agotó todos los recursos en el sistema judicial ecuatoriano, ya que la Corte Constitucional negó en diciembre pasado una acción extraordinaria de protección que interpuso por su caso.

La representación legal del exmandatario está liderada por el venezolano Asdrúbal Aguiar, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y actual director ejecutivo del Grupo IDEA, compuesto por expresidentes conservadores de Iberoamérica, como el español José María Aznar (1996-2004) y el colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).

Así como por el exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Jaime Aparicio, y la experta boliviana en derecho al debido proceso María del Carmen Castellón.