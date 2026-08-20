Familiares y amigos exigen la liberación de tres policías secuestrados en Colombia

"Estamos rogando y suplicando la liberación de Erika Tatiana Monroy y sus compañeros. Hoy nos reunimos grandes amigas con quienes compartíamos con esta persona tan especial y cariñosa", dijo a EFE Yury Atala, amiga cercana de la uniformada, quien fue secuestrada con el mayor Fredy Alexis Russi González y al patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña.

La mujer, que sostenía un globo blanco, añadió: "Pedimos que Dios les conmueva el corazón a quienes los tienen para que los devuelvan sanos y salvos".

Los uniformados, del Grupo Investigativo contra el Terrorismo (Grate) de la Dijín, fueron secuestrados este lunes cuando circulaban por la carretera que comunica a las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en Norte de Santander.

El secuestro ocurrió en una zona rural del municipio de Bucarasica, en un sector conocido como La Curva, cuando los policías se desplazaban en un vehículo particular y fueron interceptados por hombres armados.

Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades y al Gobierno Nacional a realizar las gestiones que permitan el regreso a casa de los tres uniformados, quienes ya cumplen cuatro días secuestrados.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el secuestro y aseguró que ordenó desplegar "todas las capacidades de la Fuerza Pública" para encontrar a los tres policías, devolverlos sanos y salvos y capturar a los responsables.

"A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley", afirmó De la Espriella en un mensaje publicado el lunes en sus redes sociales.

En la zona tienen presencia diferentes grupos armados, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, por lo que la autoría del secuestro todavía es objeto de investigación.

En la misma zona de Norte de Santander presuntos guerrilleros del ELN perpetraron en la última semana tres ataques con drones cargados con explosivos contra unidades del Ejército en los municipios de Convención, El Carmen y Ábrego, que dejaron en total dos militares muertos y once heridos.