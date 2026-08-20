Lazos con China son "muy importantes", dice jefe del Legislativo de El Salvador en Pekín

Castro afirmó este jueves que, durante estos ocho años, El Salvador y China han mantenido una relación "basada en el respeto mutuo, la confianza y el beneficio compartido".

Expresó la disposición de la Asamblea Legislativa salvadoreña a reforzar los intercambios con el Legislativo chino y servir de "puente" para impulsar la cooperación bilateral, informó anoche la Cancillería china.

El funcionario salvadoreño señaló que su país está dispuesto a fortalecer la cooperación en ámbitos como la economía, la tecnología y la cultura, con el objetivo de "beneficiar" ambos pueblos.

La reunión tuvo lugar el jueves en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, donde Zhao aseguró que las relaciones bilaterales han experimentado un desarrollo "integral y rápido".

El jefe del Legislativo chino afirmó que su país está dispuesto a trabajar con El Salvador para "reforzar la confianza política mutua, ampliar los intercambios y elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel".

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El responsable del Legislativo chino expresó la disposición del Legislativo chino a reforzar los intercambios con la Asamblea Legislativa salvadoreña, entre comités especializados, grupos de amistad, representantes y diputados.

La visita de Castro coincide con el aniversario de los vínculos diplomáticos, establecidos el 21 de agosto de 2018 después de que El Salvador rompiera relaciones con Taiwán.

Desde entonces, China y El Salvador han ampliado su cooperación en áreas como infraestructuras, educación y cultura.

En 2024 ambos países iniciaron las negociaciones de un tratado de libre comercio, cuya primera ronda formal se celebró en Pekín en agosto de ese año.

La relación bilateral se ha desarrollado también a través de proyectos de cooperación china en el país centroamericano, entre ellos la construcción de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador y otros proyectos de infraestructura anunciados por Pekín.

En el ámbito económico, China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de El Salvador, aunque el intercambio bilateral presenta un marcado déficit para el país centroamericano.