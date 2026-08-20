Magro y Velászquez destacan en el duelo hispano-luso de rejones en Madrid

Magro tuvo momentos muy logrados sobre el caballo "Triunfador", para imponerse a la sosa nobleza del serio astado, como todos los de la corrida, de la divisa lusa de Passanha, por lo que provocó, tras clavar un solo rejón de muerte, aunque de efecto tardío, una tibia petición de oreja que no fue concedida, quedando el premio en esa vuelta al ruedo.

Entre los españoles, en el turno anterior, el riojano Sergio Domínguez destacó clavando banderillas al quiebro, pero vio como, al intentar clavar un par a dos manos, su caballo "Litri", de pelo isabelo, perdía pie y sufría así un aparatoso percance del que el equino salió cojeando. Su jinete falló con los aceros y dejó su balance final en silencio tras aviso.

Por su parte. el extremeño Adrián Venegas cerró plaza, tras más de dos horas y media de festejo, con un toro manso y distraído que hirió a su caballo "Requiebro", percance del que el rejoneador se sobrepuso en una labor entonada, pero la falta de contundencia a la hora de matar hizo que sólo fuera ovacionado tras escuchar también un aviso

En cuanto a los portugueses, abrió plaza Carlos Miguel Serodio "Parreirita" para confirmar la alternativa con el toro "Boletero", número 23, negro bragado, de 595 kilos, con el que tuvo una actuación muy sincera, siempre atacando con frontalidad, sólo opacada por la reservonería del astado, una caída sin consecuencias en el tercio de banderillas y sus fallos con el rejón de muerte. Su resultado estadístico fue de silencio tras aviso.

Ya en el cuarto turno, Ana Rita se enfrentó a un exigente cuatreño que sobrepasó los seiscientos kilos de peso y con el que estuvo resolutiva y valiente salvo con el descabello, con el que pasó demasiados apuros, hasta hacer que sonaran dos avisos antes de que el toro doblara cerca de que sonara el tercero y de la división de opiniones del público

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El otro rejoneador destacado de la nocturna fue Paco Velásquez, que entró a última hora en el cartel en sustitución de su paisano Moura Caetano, ausente por lesión. En su caso, lo mejor de su faena llegó sobre sus dos caballos estrella, "Volapié" y "Xarope", con los que puso en pie al escaso público asistente. Un pinchazo previo al rejonazo final lo dejó todo también en una petición de oreja no atendida y la consiguiente vuelta al ruedo.