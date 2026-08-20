Presuntos piratas abordan un buque en el golfo de Adén y lo desvían hacia Somalia

En un comunicado difundido en la red social X, la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, por sus siglas en inglés) reportó un incidente registrado a 136 millas náuticas al este de Al Mukalla, en la costa de Yemen.

"Un buque cisterna emitió una llamada de socorro por el canal 16 de VHF después de que se aproximara a él una embarcación no autorizada mientras navegaba hacia el oeste por el golfo de Adén", señaló la UKMTO.

En una actualización posterior, la entidad recibió "confirmación de que seis personas armadas han abordado el busque cisterna, han tomado el control de la embarcación y la están desviando hacia Somalia".

"Las autoridades están investigando", añadió la UKMTO, que citó como sus fuentes a "autoridades militares".

Los incidentes que involucran a petroleros en el golfo de Adén se han intensificado en los últimos años, especialmente tras la campaña de los rebeldes hutíes del Yemen contra la navegación comercial en el mar Rojo para impedir la llegada de embarcaciones a Israel, pero estos ataques también son atribuidos a piratas somalíes.

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La Oficina Marítima Internacional (IMB) publicó a principios de julio un informe en el que advirtió que los incidentes de piratería y robo a mano armada contra buques repuntaron en Somalia en el primer semestre de 2026, pese a caer a su nivel más bajo desde 1992 en el mundo.