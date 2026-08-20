Prioridades del Gobierno de Fujimori: reducir inseguridad y preparar a Perú ante desastres

En su presentación ante el Congreso, Galarreta reiteró que el 28 de julio recibieron un Estado en "total desorden" y "desbordado" frente a los grandes problemas del país, a raíz de la falta de liderazgo y gestión, razón por la cual presentó los cinco ejes que encierran las prioridades del nuevo gobierno en Perú.

"Vamos a concentrar el esfuerzo en los delitos que más golpean a los peruanos: extorsión, sicariato, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas y economías ilegales", indicó Galarreta.

En ese eje, el Ejecutivo incluyó los operativos de identificación de extranjeros en situación irregular, con el apoyo de las fuerzas armadas, así como la construcción de penales de alta seguridad.

El gobierno ya instaló una Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño para enfrentar el evento climatológico que tiene un pronóstico de magnitud fuerte a muy fuerte en los próximos meses y hasta inicios del 2027.

En tal sentido, se han priorizado 536 puntos críticos que requieren limpieza de cauces de ríos para reducir los riesgos de desbordes e inundaciones por las lluvias intensas que generan El Niño en la costa norte del país.

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Ante el incremento de las temperaturas del mar, uno de los efectos del fenómeno, también han previsto el financiamiento para proteger la pesca y la reprogramación de deuda de los maricultores de conchas de abanico.

A su vez, buscarán el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas de búsqueda y rescate, puentes aéreos y marítimos para asistir a los damnificados de un eventual desastre o terremoto de gran magnitud.

Galarreta presentó el Fondo de Estímulo al Desempeño, que reconocerá a los gobiernos regionales que obtengan resultados concretos en la reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil, la prevención de la mortalidad materna, el acceso a servicios educativos y el agua segura.

Estimó que al 2031 más de la mitad de las Redes Integradas de Salud estén fortalecidas y preparadas para brindar una atención más oportuna, integral y moderna. Igualmente, el Ejecutivo se ha propuesto reducir la prevalencia del trabajo infantil en el ámbito rural y erradicar las peores formas del trabajo infantil peligroso.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha propuesto comisiones presidenciales para impulsar reformas estructurales para enfrentar la informalidad laboral, que afecta a 7 de cada 10 trabajadores peruanos, profundizar los mercados financieros, ampliar fuentes de financiamiento para empresas, elevar la calidad de la inversión pública y para reducir la evasión tributaria.

De esa forma, el gobierno de Fujimori planteará una agenda tributaria para simplificar y dar estabilidad, mediante las facultades legislativas que pedirá al Congreso.

El Ejecutivo "no va a poner obstáculos innecesarios a quienes trabajan, emprenden e invierten", sino que va a crear las condiciones para que el Estado sea "parte de la solución y no parte del problema".

En tal sentido, afirmó que su apuesta es tener instituciones fuertes, democracia respetada, derechos protegidos, diálogo abierto, cuentas responsables y reglas claras.