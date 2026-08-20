Prisión preventiva en Croacia para sospechoso de sabotaje a los gasoductos Nord Stream

Según informó la televisión pública croata HRT, la decisión del juez del Tribunal del Condado de Pula fue revelada a la prensa local por Matija Milos, uno de los abogados defensores.

"Mi cliente fue puesto en prisión preventiva a petición del fiscal estatal, para garantizar su extradición a Alemania en virtud de la orden europea de detención", declaró Milos.

El letrado añadió que la defensa planea recurrir la medida y señaló que un tribunal polaco ya había rechazado previamente una solicitud de extradición alemana contra el mismo sospechoso basada en hechos y fundamentos legales idénticos.

La Policía croata detuvo al sospechoso el pasado miércoles en un hotel de la ciudad adriática de Pula donde, según varios medios locales, se alojaba bajo una identidad falsa haciéndose pasar por integrante de un equipo que rodaba una película sobre el sabotaje del que se le acusa.

Según la Fiscalía alemana, el acusado, buceador de profesión, es sospechoso de haber provocado junto a otros implicados un acto de sabotaje mediante explosión —delito contrario a la Constitución germana y de destrucción de infraestructuras— al haber sido uno de los buzos que colocaron en septiembre de 2022 artefactos explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, cerca de la isla danesa de Bornholm.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acusado habría participado directamente en las inmersiones necesarias para llevar a cabo la operación.

Las detonaciones, ocurridas el 26 de septiembre de 2022, destruyeron tres de las cuatro hileras de estas conducciones submarinas diseñadas para transportar gas ruso hasta Alemania por debajo del mar Báltico, lo que causó graves daños materiales e interrumpió el suministro.