Putin rinde tributo a príncipe medieval tras hallazgo de sarcófago en catedral del Kremlin

"Es un hallazgo único y milagroso. Esto refuerza los cimientos de nuestra historia", dijo Putin, un creyente confeso que fue bautizado a escondidas en tiempos soviéticos.

El líder ruso, que lleva en el poder 26 años, más que la gran mayoría de líderes y zares en la historia de este país, participó en una ceremonia religiosa en la catedral.

A Putin le mostraron la reliquia del gran príncipe Dmitri Donskói, conocido por su victoria sobre los mongoles en la batalla de Kulikovo en 1380, a orillas del Don, ante la que se persignó y encendió una vela.

Después de la victoria en esa batalla clave, el príncipe Dmitri de Moscú entró en la historia como Dmitri Donskói.

Desde el hallazgo del sarcófago, funcionarios y políticos rusos han aludido a que dicho hecho es simbólico por coincidir con la campaña militar rusa en Ucrania e incluso auguraron que servirá para levantar la moral de los soldados.

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Al respecto, la Iglesia se mostró hoy a favor de mostrar "cuanto antes" los restos de Donskói para que los soldados puedan rendirle tributo.

Dmitri Donskói (1350-1389) es considerado el primer príncipe medieval que desafió a los mongoles, a los que derrotó en la legendaria batalla de Kulikovo (1380), aunque Rusia no se liberó totalmente de su yugo hasta finales del siglo XV.

De hecho, los mongoles lograron retomar la iniciativa y tomaron Moscú en 1382, tras lo que Donskói se vio obligado a reanudar el pago de impuestos a la conocida como Hora de Oro.

Además, la historia dice que fue él quien ordenó poner la primera piedra del Kremlin, que se convirtió en la mayor fortaleza de la región nororiental de Rusia.