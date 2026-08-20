Ratifican prisión de exministro de Ecuador investigado por corrupción en crisis energética

La Fiscalía informó que los jueces de la Corte Nacional de Justicia aceptaron por unanimidad el pedido del titular de la institución, Leonardo Alarcón, de rechazar la apelación a la prisión preventiva interpuesta por 12 de los 21 procesados en este caso, conocido como 'Apagón'.

Aunque los magistrados sí cambiaron la medida para un técnico de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), quien deberá presentarse todos los lunes ante el Ministerio Público, tiene prohibido salir del país y deberá usar un dispositivo de vigilancia electrónica.

Durante la audiencia de apelación, el fiscal Alarcón señaló que la medida cautelar era "necesaria para garantizar la comparecencia de los procesados y evitar riesgos que puedan afectar el normal desarrollo de la investigación" y pidió al tribunal considerar que varios de los recurrentes están prófugos.

Según la Fiscalía, durante los procesos de contratación para la adquisición de generadores se habrían "omitido o evadido procedimientos para favorecer" a la empresa Progen, con sede en Estados Unidos, pese a que sus ofertas no cumplían con determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.

A pesar de las irregularidades y deficiencias detectadas, el Gobierno pagó el 70 % del valor total de los contratos por concepto de anticipo, que corresponde a más de 104 millones de dólares que se han determinado como el presunto perjuicio.

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Según la Fiscalía, la empresa habría entregado generadores que no eran nuevos ni técnicamente compatibles y nunca entraron en funcionamiento.

Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad especialmente a finales de 2024 a causa, entre otros, de la sequía de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.

Entre septiembre y diciembre de 2024, se registraron apagones programados que, en sus momentos más críticos, llegaron a 14 horas diarias.

El país andino tiene una matriz eléctrica compuesta en más de un 70 % de energía hidroeléctrica.