Rumanía destruye un dron marino ruso en sus aguas cerca de una plataforma de gas

Dos F-16 de la Fuerza Aérea rumana intervinieron tras detectarse un dron marítimo de pequeñas dimensiones y aparentemente a la deriva en la Zona Económica Exclusiva de Rumanía, cerca de Neptun Alpha, la principal plataforma de producción de gas del proyecto Neptun Deep, situada a unos 80 kilómetros al este de Constanza, el principal puerto rumano en el mar Negro.

La presencia del dron fue comunicada alrededor de las 06.28 hora local (03.28 GMT) por un buque comercial, según informó el Ministerio de Defensa del país balcánico perteneciente a la OTAN y la Unión Europea (UE).

El ministro de Defensa en funciones, Radu Miruță, explicó en las redes sociales que se estableció una unidad de crisis en el Ministerio y que Rumanía solicitó a la OTAN que asumiera el mando de la operación.

Tras analizar la situación y en coordinación con el presidente rumano, Nicușor Dan, las autoridades decidieron destruir el aparato para proteger a los cientos de trabajadores de la plataforma y garantizar la seguridad de esta infraestructura crítica para Rumanía.

El ministro añadió que, a través de un canal de comunicación directo recientemente establecido con Ucrania, las autoridades rumanas recibieron confirmación oficial de Kiev de que el aparato "no era de origen ucraniano".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la destrucción del dron, un buque de la Guardia Costera rumana, acompañado por un equipo de desactivación de explosivos de la Armada, se desplazó a la zona para garantizar la seguridad.

El presidente Nicușor Dan felicitó al Ejército rumano y a los pilotos de los dos F-16 por el desarrollo de la operación, que calificó en un mensaje en Facebook como una acción "contrarreloj" en la que la prioridad fue proteger a los trabajadores y mantener a salvo la plataforma de gas.

Al mismo tiempo, Dan condenó "enérgicamente la intensificación de este tipo de incidentes irresponsables por parte de la Federación Rusa" y aseguró que Rumanía y sus aliados de la OTAN mantendrán la vigilancia para hacer frente a posibles amenazas.

Neptun Deep es un proyecto de gas desarrollado por la austíaca OMV Petrom y la estatal rumana Romgaz, con una inversión de 4.000 millones de euros, reservas estimadas de 100.000 millones de metros cúbicos y que se espera que comience a producir en 2027.

Este proyecto es considerado en Rumanía estratégico para la independencia energética del país, que espera incluso exportar gas gracias a él.