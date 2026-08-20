San Fulgencio: primera universidad que convirtió al actual Quito en cuna del saber andino

Un día como hoy en 1586, el padre Gabriel de Saona consiguió del papa Sixto V la Bula para la creación de la universidad, que entró en funcionamiento en 1603, para impartir clases de filosofía, teología, derecho civil y canónico, con catedráticos españoles y locales, contó a EFE el sacerdote agustino Raúl Albán.

Con alumnos provenientes también de lo que hoy es Colombia y Panamá, la universidad funcionó durante doscientos años en aulas adaptadas, en el patio e incluso en la Sala Capitular del Convento, donde el 16 de agosto de 1809 se firmó el Acta de Independencia que ratificó el Primer Grito de Independencia de Ecuador.

Carlos Urbina, Superior Mayor de los Agustinos en Ecuador, anotó que la presencia agustina no se limitó a la evangelización, pues desde el inicio estuvieron dedicados a la educación en todos los niveles. "Parte de nuestra tradición espiritual es el estudio, un legado que viene directamente de San Agustín", dijo.

La Universidad -continuidad educativa de un colegio que funcionaba en el lugar- cerró en medio de las transformaciones institucionales y educativas que experimentó la educación superior durante la época colonial y los primeros años de la República.

Karina Castillo, docente del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, comentó a EFE que durante mucho tiempo, San Fulgencio fue la única universidad en la Real Audiencia, y luego llegaron la de los dominicos y la de los jesuitas.

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"El (actual) centro histórico era toda la ciudad en ese momento y en ese espacio, que era relativamente pequeño, llegaron a funcionar las tres universidades", rememoró Castillo.

Más tarde, los propios espacios del convento donde funcionaba la universidad se convirtieron en el epicentro de la gesta emancipadora.

Al parecer, la estrecha vinculación pedagógica entre los agustinos y la gente fue un entorno fértil para el pensamiento crítico e independentista.

"Seguramente por esta conexión de la universidad, los próceres tenían una relación con los agustinos, y por eso pidieron a la comunidad el lugar" para sus reuniones, y luego los mismos padres fueron a recoger los cadáveres de los próceres de la Independencia, asesinados el 2 de agosto de 1810, para enterrarlos en el convento, dijo Urbina a EFE en la biblioteca que alberga unos 20.000 libros de la universidad de San Fulgencio y llegados en barco desde España.

Al crear la Universidad, la Orden de San Agustín marcó el inicio de la historia de la educación superior del actual Ecuador y este es uno de los argumentos importantes para la integración cultural por los que Quito fue declarado el primer patrimonio cultural de la Humanidad en 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), apuntó Iván Borja, rector del Yavirac.

Por ello, al conmemorarse los 440 años de su creación, la red de investigación sobre turismo y patrimonio rinde este jueves un homenaje a la Orden agustina por su aporte al nacimiento de la educación superior en el territorio que hoy constituye Ecuador.

La ceremonia reúne a representantes de la academia, investigadores, gestores culturales, autoridades religiosas y civiles, así como estudiantes, para destacar la trascendencia histórica del lugar y reafirmar el compromiso con la conservación del patrimonio como parte fundamental de la memoria e identidad nacional.