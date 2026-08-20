Sibiga advierte que Rusia pone a prueba a OTAN al violar espacio aéreo de Estados vecinos

"Durante su ataque nocturno contra Ucrania, Rusia violó una vez más el espacio aéreo de la República de Moldavia y de Rumanía, al tiempo que atacó un paso fronterizo entre Ucrania y Moldavia", escribió Sibiga en un mensaje en X, en el que advirtió que Moscú "pone cada vez más a prueba la determinación de la OTAN y sus socios al violar la soberanía de los Estados vecinos y ampliar deliberadamente los riesgos que plantea su guerra mucho más allá de Ucrania".

Agregó que no se trata de incidentes aislados, sino que "forman parte de los ataques terroristas deliberados y sistemáticos" de Rusia.

"Nuestra respuesta conjunta debe ser más firme que los intentos de Rusia de poner a prueba nuestra unidad y determinación. Están en juego la seguridad y la estabilidad de toda la región", señaló.

En este sentido, indicó que se seguirá coordinando estrechamente con sus homólogos moldavo, Mihai Popsoi, y rumana, Oana Toiu, y trabajando para lograr una respuesta regional más firme y eficaz a "los cínicos intentos de Rusia de ampliar la guerra que inició".

Agregó que estas cuestiones serán planteadas en la próxima cumbre del Triángulo de Odesa -grupo de cooperación formado por Moldavia, Rumanía y Ucrania- con el fin de reforzar la seguridad regional, proteger las infraestructuras críticas y "garantizar que las acciones ilegales y agresivas de Rusia tengan consecuencias".